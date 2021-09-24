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В Железноводске пройдет международный форум «Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса»

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8-9 октября в городе Железноводске пройдет международный форум «Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса».

Организатор форума — Северо-Кавказский институт Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Форум проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Российского общества «Знание».

По словам организаторов, мероприятие призвано помочь в решении задач развития территорий и развитию взаимодействия власти, бизнеса и общества. Акцент на форуме будет ставиться на вопросах интеграции усилий власти и бизнеса в обеспечении сбалансированного пространственного развития страны, интеграции стратегий бизнеса в стратегии регионов. Концепция форума исходит из посыла о том, что реализация стратегии макрорегиона и региональных стратегий во многом зависит от учета в их рамках стратегических интересов бизнеса.

В форуме примут участие эксперты из Германии, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Всего более 300 человек, в том числе в онлайн-формате.

Центральной темой форума станет взаимодействие власти и бизнеса в процессе разработки и реализации стратегий развития территорий, а также вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов территориального развития.

«В рамках форума планируется обсудить пространственное развитие Северного Кавказа и в целом человеческого капитала как ключевого компонента, определяющего стратегическое развитие регионов. Отдельно в рамках молодежного дня форума мы хотим обсудить вопросы по формированию позитивного имиджа Северного Кавказа. Цель форума — создание единой площадки для обмена мнениями и выработки решений по вопросам развития территорий между бизнесом, властью и гражданским обществом», — комментирует директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

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