В Железноводске пройдёт Международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире»

Организует масштабное мероприятие — Северо-Кавказский институт РАНХиГС. Форум проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Общественной палаты РФ.

«Ежегодный международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире» ставит своей целью глубокое осмысление векторов международного сотрудничества, выявление потенциала Северного Кавказа в укреплении связей России со странами Ближнего Востока, Северной Африки, Турцией и другими дружественными государствами, а также разработку дорожной карты укрепления и развития связей по стратегически важным направлениям. Темы форума затронут основные вопросы, имеющие приоритетное значение для России и Северного Кавказа: развитие рынков сельскохозяйственной продукции, реализацию туристско-рекреационного потенциала, экспорт образования, перспективы развития экспортного потенциала промышленных предприятий, обмена технологиями и знаниями, реализации совместных инвестиционных проектов», — цитирует директора Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова его пресс-служба.

Отмечается, что мероприятия форума выступят площадкой для заключения соглашений со странами-партнерами. Форум собирает на одной площадке официальные делегации дружественных стран — Египта, Алжира, Ливии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Сирии, Турции и др,, представителей органов власти всех уровней, институтов развития, представителей крупного, среднего и малого бизнеса, ведущих российских экспертов и ученых.

В 2022 году форум совместит два формата: традиционную офлайн-площадку с деловыми переговорами, экспертными дискуссиями по актуальным вопросам выстраивания стратегического взаимодействия с дружественными странами, а также онлайн-формат с широкими интерактивными возможностями для желающих участвовать дистанционно.