В жилом доме в Ингушетии произошел пожар

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит комната и частично кровля жилого дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, говорится в релизе.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.