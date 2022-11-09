В журнале «Муниципальная Россия» вышла статья о городе Назрани Ингушетии

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В информационно-политическом журнале местного самоуправления «Муниципальная Россия» вышла статья о городе Назрани и о благоустроенных 27 территориях в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в мэрии города, в статье рассказано о работе, проведенной по благоустройству пруда благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Отмечается, что в настоящее время по инициативе мэра Урусхана Евлоева вся территория городского пруда облагорожена, налажено освещение и уложены тротуары.

Напомним, в 2022 году в Назрани благоустраиваются одновременно 4 территории. Так, в рамках указанного нацпроекта уже завершаются мероприятия по обустройству первой скейт-площадки и волейбольного поля, открытие которых ожидается уже в ближайшие дни.

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