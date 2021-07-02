В зоне парка семейного отдыха в городе Сунжа Ингушетии установили светофор
В зоне парка семейного отдыха по улице Калинина в городе Сунжа, на одной из самых загруженных артерий работники «Ингушавтодора» установили светофор.
Объект должен обеспечить безопасность автолюбителей и отдыхающих. Парк семейного отдыха — одно из самых любимых общественных пространств сунженцев.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Сунжи, работы велись по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова. Власти стремятся сделать зону отдыха более притягательной.