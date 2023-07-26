Гуманитарная помощь

В зону СВО для военнослужащих из Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз

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В зону СВО для военнослужащих из Ингушетии отправили очередную гуманитарную помощь, в ближайшие дни они должны его получить, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Груз комплектовали исходя из потребностей и нужд наших ребят. Отправили им 45 комплектов, содержащих предметы первой необходимости, одежду, обувь, защитные средства, предметы личной гигиены и медицинские препараты. Для этих парней важно чувствовать нашу поддержку, заботу и внимание к себе. Я хотел бы выразить глубокую признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников СВО», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, это важный шаг, «который подтверждает нашу поддержку и признание тех, кто смело и решительно защищает интересы нашей Родины. Участники специальной операции на Украине рискуют жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. И наш долг помогать им во всем».

«Мы и впредь будем продолжать оказывать посильную помощь и поддержку героям, которые, находясь на передовой, защищают свободу и независимость страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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