В зону СВО для военнослужащих из Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз

«Груз комплектовали исходя из потребностей и нужд наших ребят. Отправили им 45 комплектов, содержащих предметы первой необходимости, одежду, обувь, защитные средства, предметы личной гигиены и медицинские препараты. Для этих парней важно чувствовать нашу поддержку, заботу и внимание к себе. Я хотел бы выразить глубокую признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников СВО», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, это важный шаг, «который подтверждает нашу поддержку и признание тех, кто смело и решительно защищает интересы нашей Родины. Участники специальной операции на Украине рискуют жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. И наш долг помогать им во всем».

«Мы и впредь будем продолжать оказывать посильную помощь и поддержку героям, которые, находясь на передовой, защищают свободу и независимость страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.