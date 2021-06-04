В Зязиков-Юрте в рамках празднования Дня Ингушетии почтили память народного депутата СССР Мусы Дарсигова

Дарсигов один из тех, благодаря чьим усилиям были приняты два важнейших для ингушей закона — «О реабилитации ингушского народа» и «Об образовании Ингушской республики», и сегодня сплачивает свой народ, собирает патриотов и людей, озабоченных дальнейшей судьбой региона, воедино. Около двухсот человек, затаив дыхание, внимали историческим видеодокументам, судьбоносным для ингушей решениям, принятым 29 лет назад.

Ведущая вечера Тамара Чаниева неоднократно отмечала необыкновенное мужество и патриотизм Дарсигова и его соратников, которые, забывая о личных благах, обивали пороги чиновников самого высокого ранга, в том числе председателя Президиума Верховного Совета Михаила Горбачева и экс-президента Бориса Ельцина, пока не добились результата, благодаря которому сегодня Ингушетия развивается, а не является периферией какого-либо субъекта.

Все мероприятие было проникнуто благодарностью этому патриоту, преклонению перед его великодушием.

«Тетива его лука была натянута крепко, слова ложились точно в цель», — раздавалось со сцены. Всё остальное: возвышенные отзывы российских политиков и глав регионов, личные интервью и речи очевидцев — трогательно и ярко рисовали нелёгкий политический путь Мусы Юсуповича.

На мероприятии присутствовали председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Яндиев, президент Торгово-промышленной палаты республики Мурат Хаматханов, председатель горсовета Малгобека Осман Евлоев, директор ОАО «Ингушнефть» Муслим Татриев, главы районов, городов и сел региона, общественность, представители рода Полонкоевых и, конечно, сын Мусы Магомед, достойно продолжающий добрый путь своего отца.

Трогательные композиции прозвучали в исполнении народного артиста республики Алаудина Эсмурзиева, солистки ДК сельского поселения Сурхахи Даяны Татриевой, солисток ДК Зязиков-Юрта Фатимы и Маты Чапановых и других.