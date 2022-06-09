Вакантными на хадж-2022 для жителей Ингушетии остаются 60 мест

«Квота, выделенная Российской Федерации в нынешнем году, составляет более 11 тысяч мест. Из них Ингушетия получила 580. На данный момент вакантными остаются 60 мест, подать заявку паломники смогут только до 12 июня по адресу: город Магас, улица Базоркина,10, второй этаж (рядом с магазином «Магнит»). Телефон: 8 928 791 05 00», — сказал собеседник.

В настоящее время желающие совершить поклонение в святых для мусульман местах могут воспользоваться несколькими путями следования: авиарейсом «Тбилиси — Джидда» со стоимостью поездки и проживания $5200; авиарейсом «Минеральные Воды — Дубай», далее на автобусе (время в пути 26 часов), стоимостью поездки и проживания $4800; авиарейсом «Минеральные Воды — Дубай — КСА», стоимость которого составит $5400 за поездку и проживание.

Отмечается, что для хаджа необходим отрицательный ПЦР-тест и документ, подтверждающий вакцинацию препаратами, одобренными Департаментом здравоохранения Саудовской Аравии, в числе которых российская вакцина «Спутник-V».

Еще одно условие, выдвинутое в этом году властями Саудовской Аравии, — возрастное ограничение: совершить паломничество разрешено лицам до 65 лет.