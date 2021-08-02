Валерий Газзаев поздравил Махмуд-Али Калиматова с выходом борца Мусы Евлоева в финал на Олимпиаде в Токио

В ходе встречи стороны обсудили организацию предстоящих выборов, отметив особую сложность проведения как уже стартовавшей кампании, так и самого мероприятия в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Депутат подчеркнул, что в основном мероприятия сейчас проводятся в режиме видеоконференцсвязи, но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, жители страны должны участвовать в политической жизни государства и определиться с выбором.

Кроме того, Калиматов и Газзаев обсудили развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, и, конечно, отдельно коснулись вопроса межнациональных отношений, в том числе в рамках деятельности комитета по делам национальностей, возглавляемого депутатом.

«Каждый житель каждой республики Северного Кавказа должен способствовать согласию в обществе, нивелировать любой негатив и строго придерживаться курса на формирование мирного совместного будущего. Наш макрорегион в последние годы все больше ассоциируется с гостеприимством и миром, мы все должны укреплять эту визитную карточку добрыми соседскими отношениями», — заявил руководитель субъекта.

Стороны также обменялись мнением о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх, участие в которых принимают и атлеты из регионов СКФО.

Газзаев отметил успешное участие спортсменов сборной России в олимпийских соревнованиях в Токио, несмотря на непростые условия, в которых им приходится себя проявлять. Он поздравил Главу республики с выходом ингушского борца греко-римского стиля в финал, обратив внимание на то, как важна для страны каждая завоеванная медаль.

Напомним, капитан сборной России по греко-римской борьбе Муса Евлоев выступает в весе до 97 кг и является признанным лидером в своей весовой категории на Олимпийских играх в Токио.