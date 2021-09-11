«Кто-то точно знает, в какой день он пойдет на выборы, а некоторые не спешат: ведь три дня — 17-19 сентября — можно голосовать, зачем спешить! Все мы знаем, что в Ингушетии, как и по всей стране, непростая ситуация с распространением Covid-19. Среди наших родных и близких, коллег и друзей есть те, кто сидит на самоизоляции или ухаживает за больными. Не думайте, что вы лишены права выбора», — сказал Мартазанов.

По его словам, закон предусматривает открытый список причин для надомного голосования.

«Помимо, состояние здоровья и других сопутствующих факторов, добавлены необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися и другие уважительные причины, по которым избиратель не может прибыть в помещение для голосования. Речь идет не только о людях, ухаживающих за больными и пожилыми лицами, но и матерях новорожденных. Это дает возможность учесть все возможные ситуации, в том числе, например, ситуацию самоизоляции», — отметил народный худжоник республики.

Он напомнил, что голосование вне помещения проводится по заявлениям или устным обращениям в любое время, в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов дня голосования. «Давайте беречь свое здоровье и здоровье окружающих», — добавил Мартазанов.