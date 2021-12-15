Вдоль дороги, ведущей в Даттых Сунженского района Ингушетии, начаты работы по установке колесоотбойного бруса

Монтаж средства для безопасного движения выполняется по особой технологии. Брус выполнен из высококачественного оцинкованного металла. С помощью специальной техники сваи, на которых держится брус, забиваются в землю на расстоянии 1,33 м друг от друга, что позволяет выдерживать возможные нагрузки от ДТП.

Дорожники планируют установить брус общей протяжённостью более 10 км. Как отметил руководитель дорожной службы Батыр Хаматханов, работают профессионалы в своём деле, в качестве работ которых можно не сомневаться. Все работы выполняются с соблюдением всех нормативов ГОСТа.