Экология

Вдоль русла горной реки Асса в Ингушетии пройдет масштабный субботник

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На реке Асса в Джейрахском районе Ингушетии 9 июня пройдет масштабная уборка мусора в рамках Международного экологического форума общественных организаций «Magas2021» и Всероссийской акции «Вода России», сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Сбором мусора займутся волонтеры — участники форума из различных регионов России. Они объединят свои силы против мусора, который накопился в самых популярных местах отдыха возле горной реки Асса, протекающей в Джейрахском районе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ингушетии с 6 по 10 июня пройдет Международный экологический форум общественных организаций «Magas2021». Участниками мероприятия станут специалисты федеральных и региональных ведомств и министерств, специалисты в сфере охраны окружающей среды, представители общественных организаций в сфере экологии и экотуризма, деятели экодвижений, победители конкурсов и руководители экопроектов НКО.

Форум станет площадкой для создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экологических проектов.

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