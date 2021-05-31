Вдоль русла горной реки Асса в Ингушетии пройдет масштабный субботник

«Сбором мусора займутся волонтеры — участники форума из различных регионов России. Они объединят свои силы против мусора, который накопился в самых популярных местах отдыха возле горной реки Асса, протекающей в Джейрахском районе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ингушетии с 6 по 10 июня пройдет Международный экологический форум общественных организаций «Magas2021». Участниками мероприятия станут специалисты федеральных и региональных ведомств и министерств, специалисты в сфере охраны окружающей среды, представители общественных организаций в сфере экологии и экотуризма, деятели экодвижений, победители конкурсов и руководители экопроектов НКО.

Форум станет площадкой для создания новых экологических тенденций и практик, тиражирования и обмена уже существующих кейсов для увеличения аудитории экологических проектов.