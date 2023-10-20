Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества
Погибший сотрудник Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии Магомед Нальгиев награжден орденом Мужества. Этой же награды удостоен его коллега Олег Калмыков.
Руководитель МЧС России Александр Куренков выразил глубокое соболезнование и вручил орден вдове Магомеда Нальгиева — Марине Абдул-Хамидовне, сообщается на сайте чрезвычайного ведомства по республике.
«Навсегда в наших сердцах останется подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства. Светлая память героям», — отметил Александр Куренков.
Напомним, 20 сентября текущего года после взрыва в многоквартирном доме в городе Балашихе Московской области сотрудники Ногинского центра МЧС России Магомед Нальгиев и Олег Калмыков погибли, спасая людей, при повторном обрушении поврежденных конструкций.
Через три дня в регионе состоялись похороны спасателя. Проститься с геройски погибшим Магомедом Нальгиевым в сельское поселение Плиево Назрановского района пришло огромное количество людей, среди которых были друзья, сослуживцы, родственники и односельчане, а также руководство и личный состав регионального главка МЧС России.
Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших.
«В Москве при разборе завалов многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, погиб наш земляк Магомед Нальгиев. Его жизнь оборвалась, когда он в очередной раз спасал людей, которые нуждались в нем. Это была его работа. Но на такую работу идут только самые мужественные, понимающие, с каким риском сопряжена их профессия, и все равно делающие такой выбор», — отметил руководитель субъекта.