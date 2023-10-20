Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества

Руководитель МЧС России Александр Куренков выразил глубокое соболезнование и вручил орден вдове Магомеда Нальгиева — Марине Абдул-Хамидовне, сообщается на сайте чрезвычайного ведомства по республике.

«Навсегда в наших сердцах останется подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства. Светлая память героям», — отметил Александр Куренков.

Напомним, 20 сентября текущего года после взрыва в многоквартирном доме в городе Балашихе Московской области сотрудники Ногинского центра МЧС России Магомед Нальгиев и Олег Калмыков погибли, спасая людей, при повторном обрушении поврежденных конструкций.

Через три дня в регионе состоялись похороны спасателя. Проститься с геройски погибшим Магомедом Нальгиевым в сельское поселение Плиево Назрановского района пришло огромное количество людей, среди которых были друзья, сослуживцы, родственники и односельчане, а также руководство и личный состав регионального главка МЧС России.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших.

«В Москве при разборе завалов многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, погиб наш земляк Магомед Нальгиев. Его жизнь оборвалась, когда он в очередной раз спасал людей, которые нуждались в нем. Это была его работа. Но на такую работу идут только самые мужественные, понимающие, с каким риском сопряжена их профессия, и все равно делающие такой выбор», — отметил руководитель субъекта.