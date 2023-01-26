Вечер памяти Суламбека Мамилова прошел в Малгобекском районе Ингушетии

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Школьникам сельского поселения Новый Редант Малгобекского района рассказали о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, актёре, народном артисте Ингушетии Суламбеке Мамилове, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Вечер памяти кинорежиссера, скончавшегося 12 января текущего года, состоялся в сельском Доме культуры.

Ведущая мероприятия Ашат Хамхоева рассказала ребятам о жизни и творческом пути знаменитого земляка, режиссера 11 художественных фильмов, среди которых «Ночевала тучка золотая», «Дамское танго», «День гнева», «Особо опасные», «Убийство на Ждановской» и другие. Также в его фильмографии документально-исторические картины «Забытые герои Бреста», «Ингушетия вчера, сегодня, завтра», «Мелодии гор» и другие.

Также дети узнали, что свой путь в кинематограф Суламбек Ахметович начал с роли Казбича в фильме «Бэла», снятого в 1966 году по роману Лермонтова «Герой нашего времени».

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