Вечер родного языка провели для школьников села Алкун Ингушетии

Работники ДК подготовили его в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и посвятили ингушскому языку, решив привлечь внимание школьников к изучению родного языка.

«Одной из главных целей нашего мероприятия было пробудить у подрастающего поколения интерес к изучению родного языка. Хочется надеяться, что ребята побывавшие у нас в этот день, прониклись мыслью о том, что для того, чтобы быть достойными гражданами своей страны, нам нужно сохранять свою культуру и традиции, а также в совершенстве владеть родным языком. Ведь именно с родного языка начинается Родина», — рассказала директор ДК Мадина Горбакова.