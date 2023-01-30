Ведущие тревел-шоу «Поехали!» расскажут о турмаршрутах Ингушетии

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В республику приезжает съёмочная группа Первого канала тревел-шоу «Поехали!». Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский рассказывают о лучших туристических маршрутах страны, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Комитет по туризму региона приглашает журналистов, блогеров и фотографов республики для освещения мероприятия. Кроме того, желающие могут принять участие в пресс-подходе, который состоится 31 января», — сказал собеседник издания.

По его словам, съёмочная группа проведёт в Ингушетии четыре дня. В первые два дня они посетят горный район республики, в том числе Столовую гору, башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал и другие достопримечательности.

2 февраля гости побывают в ингушской столице Магасе.

Передачу «Поехали!» можно использовать как инструкцию к путешествию по России: ведущие честно расскажут, где дешевле поселиться, а где вкуснее поужинать.

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