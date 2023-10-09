Вековому юбилею государственности Ингушетии посвятит молодежь региона свои мероприятия

Как сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову председатель республиканского комитета по делам молодежи Адам Мальсагов, в следующем году за счет федеральной поддержки будет увеличено как количество молодежи, выезжающей за пределы Ингушетии, так и число проводимых в республике мероприятий, которые будут посвящены вековому юбилею ингушской государственности.

Между тем, по его словам, в текущем году более 150 юношей и девушек приняли участие в различных всероссийских форумах. В данное время идет подготовка к Всемирному фестивале молодежи, который будет проходить в феврале 2024 года в Москве.

Махмуд-Али Калиматов заметил по этому поводу, что готовиться надо основательно. «Вы будете представлять там Ингушетию. Отберите самых лучших ребят, которые реальными делами заслужили участия в фестивале», — поручил он.

Руководитель КДМ также сообщил, что в этом году в республике организовано и проведено 5 форумов против трех в 2022-м. Среди них «Таргим-2023» и Всероссийский туристско-образовательный палаточный лагерь «Бейни-2023». В них приняли участие около 400 представителей из 53-х субъектов России, в том числе из новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Данная работа позволяет создать условия для укрепления гражданского единства населения, расширения кругозора молодых ребят и развития межкультурного диалога, и она будет продолжена», — отметил Адам Мальсагов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля, когда в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром в городе Владикавказе, которая просуществовала 10 лет.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров страны создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования ингушской государственности.