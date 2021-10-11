Верховный суд Ингушетии ужесточил наказание двум бывшим полицейским за взятку и хранение боеприпасов

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Верховный суд республики по апелляции прокуратуры ужесточил наказание бывшим сотрудникам ГИБДД по делу о вымогательстве взятки и хранении боеприпасов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе суда.

«Аушев и Льянов, будучи инспекторами ГИБДД, действуя умышленно по предварительному сговору, получили взятку в размере 20 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности мужчины, а также за ненаправление по месту службы сведений о совершении им правонарушения. Кроме того, один из осужденных незаконно приобрёл у неустановленного лица и хранил на рабочем месте боевые патроны», — сказал собеседник издания.

По его данным, Джейрахский районный суд признал экс-полицейских виновными в получении взятки с вымогательством, а Аушева дополнительно — в хранении и ношении боеприпасов (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Аушев осужден к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком два года со штрафом в 500 тыс. руб., с лишением права занимать должности госслужбы в правоохранительных органах сроком на три года. Льянова приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. с лишением права занимать должности госслужбы в правоохранительных органах сроком на три года.

ВС республики изменил приговор первой инстанции, назначив Аушеву наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 года со штрафом в 200 тыс. руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Льянов приговорён к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. руб. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок три года. Осужденные взяты под стражу прямо в зале суда.

В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционное представление прокурора — удовлетворено частично.

Приговор вступил в законную силу.

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