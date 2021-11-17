Весной 2022 года в столице Ингушетии зацветут 30 тыс. тюльпанов
Мэрия столицы Ингушетии приобрела на нужды озеленения города 30 тысяч луковиц тюльпанов. Основу для цветочной феерии будущей весной специалисты столичного «Горзеленхоза» начали закладывать, как того и требует технология, этой осенью.
«Тюльпан — одно из первых растений, которое зацветает по весне. В цветении он выходит к началу мая, майским праздникам, и поэтому ассоциируется с радостью от наступления тепла, новых надежд», — отметила руководитель предприятия Лида Ужахова, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Отмечается, что специалисты «Горзеленхоза» отдали предпочтение таким сортам, как белый «Аграсс Уайт», красный «Парад», желтый «Голден парад» и «Йелоу кинг», а также сиреневым «Кэнди принцу» и «Кароле».
Большую помощь в высадке растений оказали волонтеры. В их числе сотрудники столичной мэрии, члены молодежных советов при Главе региона и мэра Магаса, воспитанники центра образования.