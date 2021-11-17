Весной 2022 года в столице Ингушетии зацветут 30 тыс. тюльпанов

«Тюльпан — одно из первых растений, которое зацветает по весне. В цветении он выходит к началу мая, майским праздникам, и поэтому ассоциируется с радостью от наступления тепла, новых надежд», — отметила руководитель предприятия Лида Ужахова, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что специалисты «Горзеленхоза» отдали предпочтение таким сортам, как белый «Аграсс Уайт», красный «Парад», желтый «Голден парад» и «Йелоу кинг», а также сиреневым «Кэнди принцу» и «Кароле».

Большую помощь в высадке растений оказали волонтеры. В их числе сотрудники столичной мэрии, члены молодежных советов при Главе региона и мэра Магаса, воспитанники центра образования.