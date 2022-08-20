Весной 2023 года в Ингушетии появятся пруды для разведения форели
К концу сентября текущего года будет готова проектно-сметная документация по строительству в Ингушетии завода по производству комплектующих для очистных систем, к февралю в регионе планируется запуск современного автозаправочного комплекса «Лукойл», а весной 2023 года в регионе появятся пруды для разведения форели.
Об этом было сообщено на встрече первого заместителя главы правительства республики Олега Фурсова с представителями муниципальных органов власти, руководителями ресурсоснабжающих организаций и предприятий региона.
На совещании оценивался ход реализации инвестпроектов, находящихся на разных стадиях реализации и определение решений возникающих проблем. Речь, в частности, шла о деятельности таких предприятий, как «Обанхи», «Гарант», «Русские ярмарки», «Очистные сооружения» и «Альянс Групп».
Как сообщила министр экономического развития региона Эсет Тумгоева, ведомство заключило со всеми инвестиционные соглашения. Также с большинством из них Минимущество заключило договора по предоставлению земельных участков в арендное пользование, и сейчас продолжает работать над оставшимися.
Кроме этого, реализация проектов подразумевает в том числе строительство гостиничного комплекса в Магасе и создание круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки, обязательными элементами которой является наличие сцены, катка (баскетбольной площадки в летнее время), павильонов и площадок для проведения культурно-массовых мероприятий.
По итогам встречи был снят ряд актуальных вопросов, Фурсов выразил удовлетворение работой, которую проводят инвесторы по воплощению проектов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.