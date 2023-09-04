Весной 2024 года в Ингушетии откроют академию цифрового развития

Академия создается на базе передового ИТ-проекта «Школа 21», которую курирует Сбербанк. Уже получена образовательная лицензия, ведутся строительно-ремонтные работы в здании на улице Никиты Хрущева в Магасе, и весной 2024 года планируется открытие учреждения, которое займет четыре этажа.

Отмечается, что в академии будут готовить специалистов в самых востребованных сегодня областях: это программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Ежегодно планируется выпускать около 500 высококвалифицированных специалистов. Выпускники академии смогут работать как в существующих и вновь создаваемых предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате.

В пресс-службе фонда «Сафмар» пояснили, что подобные академии уже эффективно функционируют в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте.

Важным дополнением к работе образовательной организации станет ИТ-акселератор. Это учреждение, создающее условия для развития технологичных компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение, финансовую и экспертную поддержку.

В фонде считают, что деятельность ИТ-акселератора должна стать импульсом, который поможет использовать приобретаемые в академии профессиональные компетенции не где-то в другом месте, а на ингушской земле. Акселератор будем готовить предпринимателей, способных создавать и развивать собственный бизнес в сфере высоких технологий, которые и будут привлекать к своим проектам выпускников академии.