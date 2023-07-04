ДТП

«Веста» снесла ограждение и влетела во двор амбулатории в селе Плиево Ингушетии

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В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии «Лада «Веста» снесла ограждение и влетела во двор амбулатории.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, местный житель, 1992 года рождения, управляя автомашиной «Газель, совершил разворот в неположенном месте, создав тем самым помеху двигавшейся во встречном направлении «Весте», без номерных знаков. Водитель второй машины не справился с управлением и совершил наезд на забор медучреждения. После оказания первой медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.

В отношении обоих водителей составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России.

Автомашины доставлены в ОМВД России по Назрановскому району, проводится проверка.

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