«Веста» снесла ограждение и влетела во двор амбулатории в селе Плиево Ингушетии

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, местный житель, 1992 года рождения, управляя автомашиной «Газель, совершил разворот в неположенном месте, создав тем самым помеху двигавшейся во встречном направлении «Весте», без номерных знаков. Водитель второй машины не справился с управлением и совершил наезд на забор медучреждения. После оказания первой медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение.

В отношении обоих водителей составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России.

Автомашины доставлены в ОМВД России по Назрановскому району, проводится проверка.