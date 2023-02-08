Ветеран на встрече с действующими сотрудниками МВД по Ингушетии поддержал проведение СВО

«Ветеран охотно делился своим богатым опытом, а молодые полицейские внимательно слушали старшего товарища и задавали вопросы, на которые получили обстоятельные ответы», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

Доурбеков обратил внимание правоохранителей на строгое соблюдение служебной дисциплины, подчеркнул, насколько важно быть вежливыми и корректными при общении с гражданами.