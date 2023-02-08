МВД

Ветеран на встрече с действующими сотрудниками МВД по Ингушетии поддержал проведение СВО

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Ветеран МВД по Ингушетии Саварбек Доурбеков на встрече с действующими сотрудниками полиции в Малгобеке напомнил молодым людям о мужестве и героизме предков, противостоявших фашизму, высказал свое мнение о причинах, целях и задачах специальной военной операции, проводимой на Украине ВС России.

«Ветеран охотно делился своим богатым опытом, а молодые полицейские внимательно слушали старшего товарища и задавали вопросы, на которые получили обстоятельные ответы», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

Доурбеков обратил внимание правоохранителей на строгое соблюдение служебной дисциплины, подчеркнул, насколько важно быть вежливыми и корректными при общении с гражданами.

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