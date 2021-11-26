Ветеран надзорного ведомства и районный прокурор Ингушетии посетили школу, где учился погибший коллега
Прокурор Назрановского района Ингушетии Адам Арсамаков и председатель ветеранской организации надзорного ведомства Мусса Хаматханов посетили среднюю образовательную школу номер два в сельском поселении Плиево, в которой учился погибший при исполнении служебных обязанностей их коллега Микаил Ведзижев.
Микаил Лаханович Ведзижев 1966 года рождения, окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «правоведение». В июле 2001 году был принят на службу в органы прокуратуры. Совмещал работу с обучением в заочной аспирантуре Калининградского государственного университета по специальности «уголовный процесс». В органах прокуратуры занимал должности следователя прокуратуры Джейрахского и Назрановского района. В марте 2004 года был назначен на должность заместителя прокурора города Назрани.
Ночью 21 июня 2004 года он и его коллега Адам Арапиев, поздно возвращаясь с работы, наткнулись на боевиков в камуфлированной форме и были расстреляны из автоматического оружия, напавшими на республику членами НВФ во главе с Басаевым. У Микаила Ведзижева остались жена и сын, 2003 года рождения. Он награжден орденом Мужества посмертно.
В школе установлена мемориальная доска, посвященная памяти погибшего сотрудника прокуратуры. Арсамаков поблагодарил коллектив учебного заведения за увековечивание памяти Ведзижева, рассказал учащимся и педагогам о жизни и гибели коллеги.
Также гости выступили на тему: «Российской прокуратуре 300 лет». Школьники узнали об истории образования ведомства, специфике деятельности, о формах и способах защиты прокурором прав граждан. Им также пояснили как стать прокурором, какое образование необходимо, какими личностными качествами должен обладать работник надзорного ведомства, о самых запоминающихся делах в личной практике.
На встречу также шла речь о недопустимости экстремистских проявлений, в том числе — сети Интернет. Были приведены примеры конкретных ситуаций и поведения, которые могут повлечь установленную законом ответственность. Отдельное внимание уделено правам несовершеннолетних, в отношении которых проводится уголовное и административное расследование.
Педагоги и учащиеся школы поблагодарили гостей за проведенное мероприятие, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.