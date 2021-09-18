Выборы

Ветеран ВОВ в Назрани Камбулат Гайсанов проголосовал на дому

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Для тех, кто не может посетить участки по состоянию здоровья или другим причинам, в Назрани организован выездной штаб.

Так, сегодня сотрудники избирательного участка № 618 посетили ветерана ВОВ Гайсанова Камбулата Абукаровича. Ветеран призвал всех жителей города принимать активное участие в выборах и пожелал республике процветания. ⁣⁣⠀

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, все избирательные участки на территории города работают в штатном режиме и готовы принимать своих избирателей.⠀

 

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