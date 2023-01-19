Ветерана ВОВ из Сунженского района Ингушетии поздравил с 95-летием Президент России
Ветерану ВОВ из Сунженского района Ингушетии Магомеду Хамидовичу Нальгиеву передали персональное поздравление с 95-летием от Президента России Владимира Путина.
Как сообщили газете «Ингушетия», сотрудники администрации района от имени её главы Исы Татиева передали юбиляру корзину с продуктами и пожелали прежде всего крепкого здоровья, сил и долгих лет жизни.
К сожалению, ветеран не смог лично принять поздравления, так как нуждается в постельном режиме. Гостей встретила его супруга.