Ветерана ВОВ из Сунженского района Ингушетии поздравил с 95-летием Президент России

Как сообщили газете «Ингушетия», сотрудники администрации района от имени её главы Исы Татиева передали юбиляру корзину с продуктами и пожелали прежде всего крепкого здоровья, сил и долгих лет жизни.

К сожалению, ветеран не смог лично принять поздравления, так как нуждается в постельном режиме. Гостей встретила его супруга.