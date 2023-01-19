Поздравление

Ветерана ВОВ из Сунженского района Ингушетии поздравил с 95-летием Президент России

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Ветерану ВОВ из Сунженского района Ингушетии Магомеду Хамидовичу Нальгиеву передали персональное поздравление с 95-летием от Президента России Владимира Путина.

Как сообщили газете «Ингушетия», сотрудники администрации района от имени её главы Исы Татиева передали юбиляру корзину с продуктами и пожелали прежде всего крепкого здоровья, сил и долгих лет жизни.

К сожалению, ветеран не смог лично принять поздравления, так как нуждается в постельном режиме. Гостей встретила его супруга.

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