Награды

Ветеранам МВД по Ингушетии вручили ведомственные награды

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Министр внутренних дел по региону генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин вручил медали «Ветеран МВД по Республике Ингушетия» отставным офицерам органов внутренних дел, внесшим большой личный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

По представлению председателя совета ветеранов МВД по республике Магомед-Сали Котиева награды получили отставные правоохранители генерал-майор Мухарбек Агиев, полковники Хусен Мержоев и Иса Торшхоев, подполковник Мухарбек Коригов.

Коробкин выразил признательность ветеранам службы за помощь и поддержку министерству. В свою очередь, отставные стражи правопорядка поблагодарили руководство МВД за внимание к их проблемам и выразили готовность активно трудиться ради успеха общего дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ежегодно 17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск России, установленный приказом руководителя МВД от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения.

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