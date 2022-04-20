Ветеранам МВД по Ингушетии вручили ведомственные награды

По представлению председателя совета ветеранов МВД по республике Магомед-Сали Котиева награды получили отставные правоохранители генерал-майор Мухарбек Агиев, полковники Хусен Мержоев и Иса Торшхоев, подполковник Мухарбек Коригов.

Коробкин выразил признательность ветеранам службы за помощь и поддержку министерству. В свою очередь, отставные стражи правопорядка поблагодарили руководство МВД за внимание к их проблемам и выразили готовность активно трудиться ради успеха общего дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ежегодно 17 апреля отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск России, установленный приказом руководителя МВД от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения.