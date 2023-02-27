Ветераны и сотрудники МВД по Ингушетии провели встречи с учащимися ряда школ

Полицейские, ветераны, воины-афганцы прививают молодежи чувства патриотизма и верности родине, популяризируют службу в органах внутренних дел и ВС России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Также действующие и отставные стражи порядка рассказали ребятам о героизме правоохранителей, погибших при исполнении своих служебных обязанностей, о причинах, целях и задачах специальной военной операции на Украине.

«Такие встречи необходимы для укрепления взаимопонимания между представителями разных поколений, формирования у молодежи правильного мировоззрения», — отметили в пресс-службе МВД по республике.