Ветераны МВД Ингушетии поздравили коллегу с 77-летием

По информации пресс-службы силового ведомства, Ахмед Джабраилович Дзейтов отдал службе в органах внутренних дел 30 лет, борясь с преступлениями в экономической сфере.

Гости поздравили хозяина с 77-летием, передали теплые слова поздравления от министра внутренних дел по республике генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина, вручили имениннику почетную грамоту от совета ветеранов и юбилейную медаль «85 лет ОБХСС».