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Ветераны МВД Ингушетии поздравили коллегу с 77-летием

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Представители совета ветеранов МВД по Ингушетии во главе с руководителем организации Магомед-Сали Котиевым посетили своего коллегу, заслуженного ветерана органов внутренних дел подполковника милиции в отставке Ахмеда Дзейтова.

По информации пресс-службы силового ведомства, Ахмед Джабраилович Дзейтов отдал службе в органах внутренних дел 30 лет, борясь с преступлениями в экономической сфере.

Гости поздравили хозяина с 77-летием, передали теплые слова поздравления от министра внутренних дел по республике генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина, вручили имениннику почетную грамоту от совета ветеранов и юбилейную медаль «85 лет ОБХСС».

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