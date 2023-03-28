Ветераны МВД Ингушетии призвали пожилых людей опасаться дистанционных мошенников

Председатель ветеранской организации Магомед-Сали Котиев отметил, что преступникам в наши дни не нужно проводить сложные технические мероприятия для получения доступа к персональным данным, люди охотно делятся ими сами.

«Размещая сведения о себе в социальных сетях, пользователи доверяют их тысячам людей, далеко не все из которых заслуживают доверия», — подчеркнул он.

Общение в сети зачастую обезличено и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Поэтому не следует раскрывать малознакомому человеку такие подробности вашей жизни, которые могут быть использованы во вред, считает Котиев.

«Отставные стражи напомнили гражданам, что никто лучше них самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой они не хотят делиться с общественностью», — сказали в пресс-службе МВД по региону.