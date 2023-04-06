Ветераны МВД Ингушетии провели со студентами профилактическую беседу о вреде наркотиков

Отставные правоохранители провели профилактическую беседу о вреде наркотиков и психотропных веществ, напомнив об ответственности за их немедицинское потребление, а также положения религии, обычаи предков.

В силовом ведомстве отметили, что молодые люди внимательно слушали ветеранов правопорядка, задавали интересующие их вопросы по теме встречи, на которые получали развернутые и аргументированные ответы.

«Подобные беседы помогают представителям молодого поколения сделать правильный выбор в жизни и избежать пагубных ошибок, ценой которых нередко становится жизнь», — считают в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.