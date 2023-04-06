Профилактика наркомании

Ветераны МВД Ингушетии провели со студентами профилактическую беседу о вреде наркотиков

0

Полковник и майор полиции в отставке Батыр Тохов и Руслан Ханиев встретились со студентами Назрановского колледжа электроники и социологии, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Отставные правоохранители провели профилактическую беседу о вреде наркотиков и психотропных веществ, напомнив об ответственности за их немедицинское потребление, а также положения религии, обычаи предков.

В силовом ведомстве отметили, что молодые люди внимательно слушали ветеранов правопорядка, задавали интересующие их вопросы по теме встречи, на которые получали развернутые и аргументированные ответы.

«Подобные беседы помогают представителям молодого поколения сделать правильный выбор в жизни и избежать пагубных ошибок, ценой которых нередко становится жизнь», — считают в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Штраф 1,2 млн рублей заплатит жительница Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших тульских полицейских
Хищение около 1 млн рублей бюджетных средств выявили правоохранители Ингушетии
Земельные участки под ИЖС отведены еще 12 семьям участников СВО из Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным полицейского Башира Хаутиева
Шадиев покинул пост главы Минприроды Ингушетии
Ингушские студенты воплотили свои идеи в бизнес-проектах на форуме «Студ. Бизнес» в Пятигорске
В Карабулаке ведутся работы по благоустройству общественной территории на улице Промысловой
Назначена награда в 3 млн руб. за информацию о бандгруппе, причастной в нападениях на силовиков в Ингушетии
Состояние пострадавших при боестолкновении в Ингушетии полицейских средней тяжести
В России выпустят почтовые марки, посвящённые 100-летнему юбилею Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 