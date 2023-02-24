Ветераны МВД рассказали школьникам села Долаково Ингушетии о героях России
В рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества» ветераны МВД по республике рассказали учащимся школы сельского поселения Долаково Назрановского района о героях России — Суламбеке Осканове и Ахмеде Котиеве, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие капитан милиции в отставке Ваха Бузуртанов, бывший замминистра Иса Торшхоев и председатель совета ветеранов ОМВД России по Назрановскому району майор милиции в отставке Магомет Батаев.
«Стражи правопорядка подробно рассказали ребятам о подвиге Героя России Ахмеда Макшариповича Котиева, погибшего при выполнении служебных обязанностей, который, не щадя своей жизни, противостоял терроризму и экстремизму, других правоохранителях, погибших при исполнении, а также о первом Герое Российской Федерации генерал-майоре авиации Суламбеке Сусаркуловиче Осканове», — отметили в пресс-службе МВД по региону.
Школьники поблагодарили гостей за содержательные рассказы, пообещав никогда не забывать имена героев.