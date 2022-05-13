Политика

Вице-премьер Александр Новак прибыл в Ингушетию

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В Ингушетию прибыла представительная делегация во главе с вице-премьером России Александром Новаком, курирующим Северо-Кавказский федеральный округ, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова гостей встречали Глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель правительства Владимир Сластенин, вице-премьеры, другие должностные лица», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось Александр Новак побывает на нескольких ведущих производственных предприятиях региона, возложит цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и славы в Назрани, посетит этнографический музей в стометровой башне Согласия в Магасе.

Также предусмотрено посещение выставки, на которой крупные предприятия, КФХ и ИП региона представят свою продукцию и планы развития, двусторонняя встреча с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым, совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии и встреча с представителями бизнес-сообщества.

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