Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО

«Минэкономразвития разработан проект новой стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года. Он сейчас рассматривается. Надеюсь, что этот документ в этом году утвердим на уровне правительства», — сказал Новак, открывая мероприятие, сообщает пресс-служба полпредства.

В рамках рассмотрения повестки совещания полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка поблагодарил вице-премьера за оперативную организацию совместного совещания по вопросам развития регионов округа.

Он обратил внимание, что вопросы социально-экономического развития округа находятся в постоянном поле зрения председателя правительства России Михаила Мишустина, его заместителей и руководителей федеральных органов власти. Наиболее полно они были рассмотрены на совещании с членами правительственной комиссии, состоявшемся 15 июня в Пятигорске.

Как было озвучено, повестка нового совещания как раз построена на реализации поручений премьер-министра.

«Правительство поручило нам вместе с регионами Северного Кавказа разработать модели экономического развития субъектов. По сути, это «дорожные карты» по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста. Работа над экономическими моделями будет продолжена. Мы разрабатываем комплексный подход к развитию субъектов СКФО», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Чайка, в свою очередь, сообщил, что «в субъектах округа завершается разработка моделей экономического развития, обеспечивающих наращивание экономического и экспортного потенциала. Ключевой сферой деятельности, в которой возможно обеспечить рост экономического потенциала, является туризм».

«Не секрет, что Кавказ ассоциируется с понятиями здоровья и долголетия. Географическое положение и природно-климатические характеристики нашего округа формируют значительные конкурентные преимущества перед другими регионами страны. Важно грамотно ими распорядиться и создать привлекательные условия для инвесторов, не забывая при этом о рациональном и бережном отношении к использованию уникальных лечебных и оздоровительных свойств курортов, сохранив их для будущих поколений», — подчеркнул полпред.

Он акцентировал внимание участников совещания, что в условиях высокого износа сетей и нестабильного функционирования коммунальных предприятий, безусловно, трудно заинтересовать потенциальных инвесторов, даже при наличии преференциальных режимов хозяйственной деятельности.

Поэтому рассматривается вопрос разработки комплексных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, предусматривающих экономически устойчивую работу коммунального комплекса, как необходимого условия привлечения частных инвестиций.

Говоря об инвестиционном потенциале субъектов округа, Чайка отметил, что анализ работы по совершенствованию механизмов государственной поддержки инвестиций, которая ведется правительством России, демонстрирует положительные сдвиги в данном направлении.

Это касается реорганизации институтов развития Северного Кавказа, принятия новой редакции государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

«Вместе с тем, для обеспечения качественных преобразований в этой сфере ожидается реализация «драйверов» инвестиций, о которых шла речь на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля текущего года, в том числе системы, включающей в себя 7 стандартизованных элементов. В частности, в каждом регионе страны предусматривается внедрение инвестиционной декларации, инвестиционной карты региона, свода инвестиционных правил, одной точки входа для инвестора агентства развития, реестра инвестиционных проектов, получивших поддержку, и создания мотивационного механизма для самих регионов, а также реинжиниринг правил промышленного строительства — перечень регуляторных мер, который позволит кардинально сократить сроки и затраты в промышленном строительстве», — резюмировал полпред.

В заключение Чайка выразил уверенность, что скоординированные действия всех заинтересованных сторон обеспечат эффективность использования имеющихся в округе ресурсов и позволят сформировать заделы для реализации будущих проектов, направленных на достижение национальных целей развития до 2030 года.

В работе совещания приняли участие первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Раиса Кармазина, главы регионов округа, представители заинтересованных структур и ведомств.