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Вице-премьер Хуснуллин отметил, что Ингушетия досрочно завершила работы по дорожному нацпроекту

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Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в текущем году Ингушетия досрочно завершила работы по дорожному нацпроекту, сообщается на сайте кабинета министров России.

Зампред добавил, что в число регионов-лидеров входят также Чечня, Белгородская и Пензенская области. Еще в 27 субъектах укладка покрытия выполнена более чем на 80%.

В целом, по его словам, в 84 регионах России — участниках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», работы выполнены на 70%.

«В этом году благодаря национальному проекту планируем ввести в эксплуатацию свыше 6,4 тыс. объектов на региональной и местной сети дорог, общая площадь дорожного покрытия которых составит свыше 145 млн квадратных метров. Это значимые для населения объекты, которые необходимы для единого транспортного сообщения городских районов, райцентров, важных социальных и туристических объектов», — сказал Марат Хуснуллин.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в республике досрочно завершили работы по дорожному нацпроекту.

«Мы снова бьем рекорды по развитию дорожной отрасли. Пятый год подряд республика досрочно завершает реализацию годового объема национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году хорошего результата мы смогли достичь за первые шесть месяцев. А это значит, что на полгода раньше люди получили более качественные дороги», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

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