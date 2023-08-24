Вице-премьер и депутат Госдумы от Ингушетии приняли участие в акции «Собери ребенка в школу»

Школьные наборы от парламентария и координатора рабочей группы по СВО в регионе получили дети участников специальной военной операции — мобилизованных и добровольцев, более 350 человек.

Для них также был организован концерт с участием солистов государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева, центра театра, кино и креативных индустрий, фольклорного ансамбля песни и танца «Магас». Кроме того, были показаны мультфильмы, аниматоры развлекали детей викторинами и конкурсами. Школьников угостили мороженым и сладостями.

Эсет Бокова отметила, что подобные мероприятия с участием таких неравнодушных людей, как Бекхан Барахоев, поддерживают детей, которые находятся в особой ситуации.

«Мы все знаем, что детство — это важный и незаменимый этап в жизни каждого ребенка. Это время, когда они должны получить знания, навыки и уверенность в своей способности достичь любых целей. Наша задача — помочь им в этом», — отметила вице-премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.