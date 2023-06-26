Вице-премьер и сенатор от Ингушетии проверили готовность к учебному году школы в горном селе

Отмечается, что трёхэтажное учебное заведение строится в рамках реализации национального проекта «Образование». В школе имеются медкабинет, столовая, актовый зал, библиотека, учебные классы, мастерские. На пришкольном участке установлены гимнастические и спортивные площадки.

Бокова и Барахоев осмотрели строящийся объект, пообщались с рабочими. По словам министра, в новом учебном заведении будут созданы все необходимые условия для организации образовательного процесса на высоком уровне.