Вице-премьер и сенатор от Ингушетии проверили готовность к учебному году школы в горном селе

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По поручению Главы Ингушетии вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова совместно с сенатором РФ Мухарбеком Барахоевым проверила готовность к началу нового учебного года школы на 250 мест в сельском поселении Ольгети в Джейрахском районе.

Отмечается, что трёхэтажное учебное заведение строится в рамках реализации национального проекта «Образование». В школе имеются медкабинет, столовая, актовый зал, библиотека, учебные классы, мастерские. На пришкольном участке установлены гимнастические и спортивные площадки.

Бокова и Барахоев осмотрели строящийся объект, пообщались с рабочими. По словам министра, в новом учебном заведении будут созданы все необходимые условия для организации образовательного процесса на высоком уровне.

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