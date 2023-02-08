Вице-премьер Ингушетии Эсет Бокова ответила на обращение жительницы республики

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Вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова в формате видеоконференции, которую провел первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Алексей Громов, ответила на обращение жительницы республики.

Лиза Оздоева обратилась в приемную главы государства с просьбой о содействии в ремонте спортивной площадки и мини-футбольного поля на территории школы № 2 города Назрани.

«Проинформировала о том, что в рамках федерального проекта „Успех каждого ребенка“ в текущем году будет построена воркаут-площадка для учащихся вышеупомянутой школы. Вопрос ремонта мини-футбольного поля будет решен по мере изыскания дополнительных денежных средств», — подчеркнула Эсет Бокова.

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