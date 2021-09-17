Вице-премьер Ингушетии: голос каждого гражданина имеет огромное значение

Евлоев проголосовал по месту жительства — в сельском поселении Нестеровское Сунженского района. «Каждый из нас обязан выполнить свой конституционный долг. От нашего голоса зависит, кто будет представлять парламент республики. Голос каждого гражданина имеет огромное значение», — отметил вице-премьер.

Он также призвал будущих народных избранников не забывать о предвыборных обещаниях и реализовать свою предвыборную программу.

В ходе рабочего выезда Евлоев посетил еще два избирательных участка в населенном пункте, пообщался с организаторами выборов, а также поинтересовался условиями труда работников пунктов голосования.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства республики, на избирательных участках созданы все условия для сотрудников УИК и голосующих, предоставлено достаточное количество средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Напомним, для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют 5 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания республики участвуют 4 региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.