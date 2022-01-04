Вице-премьер Ингушетии исполнила новогодние мечты двух девочек

Амриева поздравила семьи девочек с праздником, пожелав в первую очередь здоровья и счастья.

«Елка желаний» становится прекрасной новогодней традицией, и я очень рада, что сегодня стала причиной воплощения в реальность маленьких мечтаний. Чаще всего именно дети верят в чудеса и очень важно, чтобы эта вера в то, что все возможно не угасала и вдохновляла их«, — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, федеральный проект «Елка желаний» с момента старта в 2019 году помог осуществить более 21 тысячи детских желаний.