Вице-премьер Ингушетии обозначила необходимость современного воспитания детей в школах

В качестве первоочередной цели министр обозначила необходимость решения вопроса современного воспитания детей и молодёжи, в чём немаловажную роль играет школа.

«Несомненно, учитель, ученик и родитель должны работать в тесном взаимодействии. Только такой подход позволит нам достигнуть высоких результатов. Министерством просвещения Российской Федерации уделяется огромное внимание данному направлению. Так, с начала 2022 года в школах страны введена должность советника по воспитанию и работе с детскими объединениями в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», что будет способствовать всестороннему развитию личностей на основе духовно-нравственных традиций», — подчеркнула Эсет Бокова.

Она акцентировала внимание коллег на этих вопросах, обязала взять под личный контроль работу сотрудников по воспитанию и информировать о возникающих трудностях на постоянной основе.