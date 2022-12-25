Вице-премьер Ингушетии побывала с подарками в гостях у семьи из села Майское

Вице-премьер – министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова побывала с подарками в гостях у семьи Мурадовых из села Майское Пригородного района.

В своем Телеграм-канале Бокова, сообщила, что в рамках благотворительной акции «Елка желаний» семилетняя Макка Мурадова загадала на Новый год ноутбук. Его девочке вручила во время предыдущей встречи.

«Эта прекрасная семья оставила о себе приятные впечатления и мне захотелось посетить их, поздравить всех малышей с праздником. Познакомилась с братиком и сестренкой Макки - пятилетним Абукаром и девятилетней Динарой», - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что приветствует подобные акции, которые помогают исполнять желания детей и дают им возможность поверить в чудо.