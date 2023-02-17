Совещание

Вице-премьер Ингушетии приняла участие во Всероссийском совещании руководителей сферы образования

0
Министр образования Ингушетии Эсет Бокова (слева вторая)

Вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова приняла участие во Всероссийском совещании руководителей сферы образования, которое проходит в городе Красногорске Московской области.

Отмечается, что на мероприятии обсуждают вопросы профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников, приоритетов государственной политики в сфере воспитания, интеграции РДДМ «Движение первых» в оздоровительную кампанию 2023 года, повышения престижа профессии педагога, снижения бюрократической нагрузки на учителей и др.

В ходе своего выступления на открытии совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в объявленный Президентом Российской Федерации Год педагога и наставника необходимо сделать всё возможное для повышения престижа профессии педагога, связанной с воспитанием и передачей знаний следующим поколениям, для чествования людей, которые всецело посвящают себя этому делу.

Как сообщила Эсет Бокова, в Ингушетии официальное открытие Года педагога и наставника запланировано на 28 февраля.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели пассажира автобуса в результате ДТП
Единый оператор появится в Ингушетии в сфере ЖКХ
В реконструкцию ветхих водопроводных сетей в Ингушетии до 2028 года вложат более 800 млн руб.
В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы
Ингушетия впервые в 2022 году увеличила доходы до 9 млрд руб.
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы снизился на 5%
«Россети Северный Кавказ» направят 75 млн рублей на повышение квалификации сотрудников в 2023 году
Министр культуры Ингушетии дала высокую оценку фестивалю искусств «Пхьоале» в Назрани
Газовики Ингушетии провели масштабные рейды по ликвидации незаконных подключений
Вопрос капремонта школы в Ингушетии поднимался на приеме граждан заместителем полпреда в СКФО
В Ингушетию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития России

Главное

Яндекс.Метрика

 