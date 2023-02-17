Вице-премьер Ингушетии приняла участие во Всероссийском совещании руководителей сферы образования

Отмечается, что на мероприятии обсуждают вопросы профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников, приоритетов государственной политики в сфере воспитания, интеграции РДДМ «Движение первых» в оздоровительную кампанию 2023 года, повышения престижа профессии педагога, снижения бюрократической нагрузки на учителей и др.

В ходе своего выступления на открытии совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в объявленный Президентом Российской Федерации Год педагога и наставника необходимо сделать всё возможное для повышения престижа профессии педагога, связанной с воспитанием и передачей знаний следующим поколениям, для чествования людей, которые всецело посвящают себя этому делу.

Как сообщила Эсет Бокова, в Ингушетии официальное открытие Года педагога и наставника запланировано на 28 февраля.