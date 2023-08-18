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Вице-премьер Ингушетии призвал оперативно решать проблемы с водоснабжением

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Вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов на совещании с участием министра энергетики и ЖКХ Ахмета Лолохоева и представителей ресурсоснабжающих организаций призвал оперативно решать проблемы с водоснабжением и подачей электроэнергии, когда возникают аварийные ситуации.

«К примеру, сейчас в аэропорту есть проблема с низким напряжением. Поэтому принятие соответствующих мер должно быть приоритетом», — подчеркнул зампред.

Что касается отключения водоснабжения в городах Сунже и Малгобеке 16 августа по причине аварии из-за износа труб, Тимур Фаттахов подчеркнул, что необходимо отслеживать давление во всех магистральных водоводах, контролировать объемы подачи воды.

Он обратил внимание, что авария не была зафиксирована в системе мониторинга и контроля (МКА) ЖКХ и обозначил важность постоянного мониторинга ситуации и своевременного реагирования на возникающие проблемы.

«Вы обязаны незамедлительно, вне зависимости от времени суток, передавать в электронную систему всю информацию по происшествию, указывая в том числе время устранения проблемы. Также нет реакции в оперативных штабах, обращаю ваше внимание на необходимость мгновенного реагирования в социальных сетях», — подчеркнул вице-премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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