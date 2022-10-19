Вице-премьер Ингушетии провела встречу с представителями профсоюзных организаций

Участники встречи подняли вопрос, касающийся насущных проблем трудовых коллективов, и попросили оказать содействие в создании первичных профсоюзных организаций.

Также представители профсоюзов рассказали о социальной программе «Дисконтная карта члена профсоюза» и увеличении скидки на путевки в санатории для членов профсоюза.

«Планирую оказывать всемерное содействие в создании профсоюзных организаций. Профсоюзы существуют во всем мире для защиты трудовых прав работников и ведения коллективных переговоров с работодателями», — подчеркнула Эсет Бокова.