Вице-премьер Ингушетии провела встречу с представителями профсоюзных организаций

0

Заместитель председателя правительства — министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова провела встречу с представителями профсоюзных организаций.

Участники встречи подняли вопрос, касающийся насущных проблем трудовых коллективов, и попросили оказать содействие в создании первичных профсоюзных организаций.

Также представители профсоюзов рассказали о социальной программе «Дисконтная карта члена профсоюза» и увеличении скидки на путевки в санатории для членов профсоюза.

«Планирую оказывать всемерное содействие в создании профсоюзных организаций. Профсоюзы существуют во всем мире для защиты трудовых прав работников и ведения коллективных переговоров с работодателями», — подчеркнула Эсет Бокова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школьникам села Алкун Ингушетии рассказали о разгроме наполеоновской армии под Лейпцигом
В Ингушском госуниверситете прошли соревнования по волейболу среди девушек
В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошла конференция к 85-летию со дня рождения ученого Ибрагима Дахкильгова
В столице Ингушетии пройдет вечер памяти к 30-летию трагических событий осени 1992 года
Ингушские школьники приняли участие в благоустройстве башенного комплекса в горах
Двух иностранцев-наркокурьеров будут судить в Ингушетии
Педагоги Ингушетии поддерживают проект «Книга автобиографий учителей ФКР»
В Ингушетии завершён капитальный ремонт автодороги «Экажево — Сурхахи»
В Ингушетии пройдет IV Международный высокогорный марафон «Джейрах»
В городе Сунже Ингушетии проверили на соответствие стандартам улично-дорожную сеть
В Малгобекском районе Ингушетии усиливают работу по оформлению домовладений и земельных участков

Главное

Яндекс.Метрика

 