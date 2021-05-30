Вице-премьер Ингушетии: социальная политика в приоритете властей республики

Представители кабинета министров, объединения организаций профсоюзов и объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия» обсудили план на предстоящий период текущего года.

Одним из основных пунктов текущей работы участниками комиссии был обозначен мониторинг реализации положений республиканского закона об охране труда и соблюдения новых условий оплаты работы в коллективах и ведомствах в соответствии с размером минимальной заработной платы. Напомним, что в Ингушетии с 1 января 2021 года установленный размер МРОТ составляет 12792 рубля в месяц.

Также планируется контроль проведения летней детской оздоровительной кампании, подготовка предложений по составу потребительской корзины, по устранению причин нарушения установленных сроков выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, по совершенствованию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях всех форм собственности и др.

В рамках работы комиссии также были обговорены аспекты взаимодействия органов публичной власти, общественных организаций и бизнеса в целях усиления уровня социальной защиты работающих граждан, а также повышения престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда. Разработанные меры внесены в рабочий план с указанием ответственных исполнителей и сроков их реализации.

Среди результатов деятельности правительства как одной из сторон в составе комиссии отмечалась работа по минимизации кадровых сокращений в коллективе компании «Ингушнефть», контрольный пакет акций которой был выкуплен предприятием «Центргеко Холдинг». Власти региона достигли с новыми акционерами договоренности в вопросе сохранения рабочих мест за действующими сотрудниками: 100% гражданского персонала, включая топ-менеджмент, продолжают работу в реорганизованной компании.

Фурсов отметил, что руководством республики большое внимание уделяется теме социальной защиты.

«Вопросы социальной поддержки, социально-экономического развития стоят на повестке очень остро. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ставит в приоритет своей деятельности как раз решение данных задач — это одно из главных направлений его политики. Кроме того, это важный инструмент для регулирования трудовых отношений», — подчеркнул вице-премьер.

Фурсов добавил, что также под контроль региональных властей взят вопрос качественной подготовки кадров и развития системы образования, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.