Вице-премьер сообщила о запуске еще 12 «Точек роста» в Ингушетии

«Уже в 12 школах запущены образовательные процессы и назначены ответственные исполнители мероприятий проекта. Теперь учиться и учить будет еще интереснее», — сказала вице-премьер.

По словам Боковой, благодаря таким площадкам школьники могут получить качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. Министр уверена, ученики по достоинству оценят эту замечательную возможность.

Центры открыты на базе школ, в том числе в отдаленных селах.

Как сообщил газете «Ингушетия» директор школы № 1 города Сунжи Беслан Беков, в общеобразовательных учреждениях сейчас есть все необходимое оборудование, от сачка до цифровой лаборатории.

«Ученики знакомятся с параметрами биологического эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. Они могут самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что способствует повышению мотивации обучения школьников», — рассказал собеседник издания.

Напомним, за первые два года реализации проекта в регионе открыты 59 образовательных площадок по направлениям технология, ОБЖ и информатика. В 2021-2022 годах созданы 24 центра естественно-научной и технологической направленности.

Создание «Точек роста» предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование». Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.