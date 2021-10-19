Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Голиковой поддержал. Он поручил ей доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с участием Владимира Путина, отмечает РБК.

Также вице-премьер предложила регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам, а работодателям перевести не привитых старше 60 лет на «удаленку» на месяц.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введения QR-кодов в регионах недостаточно на фоне пандемии.

Во вторник пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти признают долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от Covid-19 в стране недостаточный для достижения коллективного иммунитета.