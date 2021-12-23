Вице-премьеры Ингушетии сняли с «Елки желаний» 11 шаров с новогодними просьбами детей
Вице-премьеры Ингушетии приняли эстафету у руководителя субъекта и в рамках акции «Елка желаний» выбрали 11 елочных шариков с детскими пожеланиями.
Желания Ахмеда Котиева и Халимы Бобхоевой о машинке с пультом управления и кукле будут исполнены в ближайшее время.
Также скоро велосипед получит Аминат Цароева, телефон Мовсар Евлоев, планшеты Марем Льянова и Айши Падиева.
Зампредам выпали и желания Ясмины Эсмурзиевой, которая попросила ноутбук и Дианы Боковой, мечтающей о компьютере.
Последними оказались письма Макки Илаевой, Ахмеда Хашиева и Хавы Барахоевой — ребята написали, что будут очень рады телевизорам.
«Жизнь детей должна быть связана с чудом, радостью и надеждой, особенно в преддверии праздников, поэтому мы с удовольствием постараемся создать для них сказочную атмосферу, веселое настроение и подарить счастливые воспоминания», — цитирует вице-премьера Марьям Амриеву пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Она и ее коллеги в ближайшие дни лично осуществят все указанные просьбы и проследят за тем, чтобы качество подарков было на уровне.
Всего на «Елку желаний» в здании администрации Главы Ингушетии попало 82 шара. Мечты ребят из многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями реализуют руководители министерств, ведомств, муниципалитетов.
Напомним, заявки на сайт акции принимались с 15 ноября по 11 декабря.