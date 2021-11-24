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Вице-президент федерации спортивной борьбы Ингушетии прокомментировал ситуацию со спорным отстранением борца Бабули Цолоева

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Вице-президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев прокомментировал ситуацию, связанную с ингушским борцом вольного стиля Бабули Цолоевым и заявил, что проба на допинг дала отрицательный результат, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

«24 октября 2021 года, в период прохождения тренировочных сборов по подготовке к первенству мира по вольной борьбе во Владикавказе, у ингушского спортсмена Бабули Цолоева была взята допинг-проба. По результатам этой пробы нашего спортсмена обвинили в нарушении антидопинговых правил, и не допустили к участию в первенстве мира среди спортсменов до 23 лет в Сербии. Цолоева заменили другим спортсменом», — отметил Магомед Мусаев.

В период, когда российская сборная участвовала в мировом первенстве, Цолоев ждал результаты, желая, как можно скорее реабилитироваться и принять участие в соревнованиях. Но это у него не получилось. По словам Мусаева, данная запутанная ситуация — это большая психологическая травма для любого спортсмена.

23 ноября 2021 года федерация спортивной борьбы Ингушетии получила официальный ответ от антидопингового агентства РУСАДА, о том, что проба на допинг, взятая у Бабули Цолоева, оказалась отрицательной.

«Наш следующий шаг — это встреча с президентом федерации спортивной борьбы России Мамиашвили для обсуждения этой неприятной ситуации, повлекшей за собой отстранение Цолоева от первенства мира и вовлечение его в эту неприятную ситуацию», — подчеркнул Мусаев.

В ближайшие дни спортивная делегация Ингушетии, в составе которой министр спорта Али Дошхоклоев и президент федерации спортивной борьбы Руслан Белхороев, вылетает в Москву. Уже в столице России будет принято решение о дальнейшем развитии ситуации.

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